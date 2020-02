Tuttosport: Napoli scaramantico quando parla dell’obiettivo 40 punti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Napoli non si espone, parla di punti da conquistare in classifica, ma non di obiettivi, una mossa scaramantica, secondo Tuttosport, di allenatore e calciatori che non vogliono esporsi ma in realtà puntano ad altro quando parlano dei 40 punti come obiettivo “E’ solo una forma scaramantica di chi non dimentica il travaglio vissuto fino a poche settimane fa e teme che i fantasmi possano anche ripresentarsi. Perché il reale obiettivo del Napoli è l’approdo in Europa, attraverso l’Europa League, ma perché no, anche la Champions non è un traguardo da considerare tramontato. Il Napoli è atteso in campionato da 6 partite abbordabili (Lecce, Torino, Spal in casa; Cagliari, Brescia, Verona in trasferta) per poi giocarsi il tutto per tutto nel doppio confronto diretto con Atalanta (a Bergamo) e la Roma (a Fuorigrotta)”. L'articolo Tuttosport: Napoli scaramantico quando parla ... ilnapolista

