Tuttomercatoweb: rinnovo Mertens, il belga vuole garanzie per il futuro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per Dries Mertens c’è la fila fuori dalla porta. Ma non è affatto escluso che il belga rinnovi con il Napoli. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. Sono tanti i club interessati all’atttaccante, non solo Inter e Roma. “Negli ultimi mesi ha preso informazioni anche la Juventus, ma in questo momento è la Roma il club più attivo: martedì il belga era nella Capitale, non è chiaro se per mercato o per piacere. Ci ha pensato anche l’Inter, che resta ancora vigile perché il giocatore piace parecchio. Come l’Atlético Madrid per il post Cavani e il Monaco sempre pronto a ricche offerte”. Il rinnovo con il Napoli, però, non è da escludere. Scrive il portale: “Dopo la freddezza iniziale si registra un riavvicinamento tra le parti. Anche perché quel soprannome, Ciro, è lì a testimoniare il rapporto di amore viscerale che corre tra Mertens e la ... ilnapolista

