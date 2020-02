Trump dichiara: ucciso leader di Al-Qaeda in Yemen (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uno dei leader di Al-Qaeda, Qasim al-Rimi, è stato ucciso in Yemen da forze statunitensi. Lo ha reso pubblico la Casa Bianca tramite una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Su di lui pendeva una taglia di 10 milioni di dollari. Il raid delle truppe americane Già a fine gennaio alcune indiscrezioni del New York Times avevano annunciato la possibilità che il leader di Al-Qaeda fosse stato ucciso da un raid aereo condotto dalle forze militari americane. La conferma ufficiale della Casa Bianca è però arrivata solo ieri e non ha rivelato alcuna informazione riguardo la portata e le dinamiche dell’operazione. Chi era Qasim al-Rimi Al-Rimi, 41 anni, si era formato durante gli anni ’90 all’interno della cellula afghana di Al-Qaeda, sotto la supervisione di Osama Bin Laden. Divenuto, in seguito, fondatore del braccio Yemenita dell’associazione ... thesocialpost

