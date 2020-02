Trovata morta a 24 anni Poeti Norac, campionessa di surf: giallo sulle cause (Di venerdì 7 febbraio 2020) È morta a soli 24 anni in circostanze misteriose Poeti Norac, campionessa di origine francese e tra le stelle in ascesa del surf. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sulla Sunshine Coast australiana, nella parte sud di Queensland, dove si era trasferita da diversi mesi per inseguire la sua passione e cavalcare le onde: "La comunità surfistica perde un membro della sua famiglia". fanpage

Corriere : Lividi e ustioni: il giallo dell’ereditiera russa morta in casa - Testament73 : RT @Zot_64: @moschettopres @flayawa secondo me stai confondendo causa ed effetto.... quella che adesso dice di essere sinistra è una schif… - infoitinterno : Pavia, trovata morta donna di origine sarda: 'Sbranata da due alani' -