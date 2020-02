Treno deragliato: indagati 5 operai di Rete Ferroviaria Italiana (Di sabato 8 febbraio 2020) La Procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagai i 5 operai che parteciparono ai lavori di manutenzione della linea Ferroviaria poco prima dell’incidente che ha coinvolto un Frecciarossa causando la morte di due macchinisti. Gli indagati sono dipendenti di Rfi. Sono invece stati destinati ad altro incarico i cinque dipendenti di Rfi che lavorarono allo scambio ferroviario che ha causato il deragliamento. Non sono dunque stati sospesi, a quanto si apprende, ma destinati ad un incarico in ufficio. Si tratta della normale procedura in attesa dell’inchiesta interna delle Ferrovie e di quella della Procura di Lodi. «Stiamo ricevendo messaggi di cordoglio», la famiglia ha subito «un grande colpo. È dilaniata»: così ha detto ai microfoni del TgR Lombardia uno dei familiari di Giuseppe Cicciù, uno dei due macchinisti morti nel deragliamento. «Non è la famiglia a ... open.online

