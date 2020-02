Treno deragliato a Lodi, il dolore di familiari e amici delle vittime (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è ancora incredulità e senso di smarrimento attorno alla scomparsa dei 2 macchinisti coinvolti nel deragliamento del Frecciarossa Av 9595. Una mattinata di lavoro come tante, finita in tragedia per causa ancora da verificare. È certa però la morte di Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, le uniche 2 vittime di questo tragico incidente. amici e parenti hanno offerto il loro ricordo. Morti nel disastro ferroviario di Lodi Il deragliamento è avvenuto alle 5.30 di ieri mattina: forse un errore umano, forse un problema ad uno scambio. Resta la paura espressa nelle testimonianze dei passeggeri presenti sul Treno che andava da Milano a Salerno, ma anche il dolore di chi deve fare i conti con chi non ce l’ha fatta.Entrambi presenti nella locomotiva di testa, i corpi di Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo sono stati sbalzati decine di metri lontano dalla stessa. Uno schianto fatale, che ... thesocialpost

