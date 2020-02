Treno deragliato a Lodi, chi lavorò allo scambio è stato destinato ad altro incarico (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non sono stati sospesi, ma destinati a un incarico in ufficio gli operai di RFI Rete Ferroviaria Italiana che lavorarono allo scambio ferroviario che ha causato il deragliamento del Treno ad alta velocità Frecciarossa nei pressi di Lodi. fanpage

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - FratellidItaIia : Non sappiamo ancora le dinamiche, ma le immagini che ci arrivano del treno #frecciarossa deragliato in provincia di… -