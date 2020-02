Tre sorelle si impiccano insieme, dietro la tragedia forse un raggiro economico (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una storia atroce che ci arriva dalla Val d’Aosta, precisamente da Valtournenche. Tre sorelle si sono suicidate, insieme, impiccandosi. Ci avevano già provato cinque anni fa, salvarle, il 20 luglio del 2015, erano stati i carabinieri che ne avevano fermate due mentre stavano per gettarsi da un muraglione, mentre la terza era nell’abitacolo dell’auto collegato con il tubo di scappamento. Come raccontato in diverse lettere, avevano cercato di togliersi la vita per la disperazione a seguito di una presunta truffa subita da due avvocati che le avevano ridotte in miseria. Questa mattina, invece, sono riuscite a fare quello che meditavano da anni: tre sorelle di 54, 68 e 77 anni, rispettivamente Gabriella, Valeria e Piera Ferrero, si sono uccise a Carmagnola, in provincia di Torino. Una quarta sorella, Alda, viva ai tempi del primo tentativo di suicidio, è morta per cause ... caffeinamagazine

HuffPostItalia : Tre sorelle si sono suicidate nel Torinese: ci avevano già provato nel 2015 - LaStampa : Avevano spiegato di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso tutti i risparmi per colpa di due avvocati. - Corriere : Tre sorelle si suicidano insieme: «Due avvocati ci hanno truffate» -