Traffico Roma del 07-02-2020 ore 14:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 Roma-TERAMO. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA PASQUALE II. ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE ASIA ALL’INCROCIO CON VIA C. COLOMBO. Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTÀ. LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. Traffico INTENSO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN ENTRATA IN CITTÀ. RICORDIAMO LO SCIOPERO NEL COMPARTO FERROVIARIO FINO ALLE 17.00 SCIOPERO CHE SI ARTICOLA CON DIFFERENTI MODALITÀ. DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E ... romadailynews

