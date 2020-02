Tra Alberto Urso e Valentina Vernia è tutto finito: “Ecco chi è la vera donna della mia vita” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alberto Urso al Festival di Sanremo 2020 Ebbene sì, Alberto Urso sta affrontando la sua prima esperienza al Festival di Sanremo da single. Il trionfatore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, stando a quanto riporta Dagospia ha troncato la sua relazione sentimentale con l’ex allieva del talent show, Valentina Vernia. I due ragazzi si erano conosciuti a lungo all’interno della scuola televisiva di Canale 5, ma da un bel po’ la bella ballerina non fa più parte della vita del giovane tenore messinese. Il tutto è stato riportato dalla rubrica Sanremo Spia. Il vincitore di Amici 18 e Valentina Vernia si sono lasciati Sulla rubrica diretta da Dagospia si legge che Alberto Urso ha ottenuto un gran successo col brano sanremese. Un’esperienza che però affronterà senza la ormai ex fidanzata Valentina Vernia. Quindi al momento per il cantante ... kontrokultura

