Torino, Izzo torna sui social: il messaggio è chiaro – FOTO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torino, dopo diversi giorni di silenzio Izzo torna a postare sui suoi profili social: il messaggio per i tifosi è chiaro Izzo è tornato a postare, a tinte granata, sui social. Dopo alcuni giorni di silenzio, coincisi con il momento più difficile della stagione del Toro. E dopo aver, per questo, disattivato anche i commenti degli utenti. Il difensore napoletano, nella serata di ieri, ha pubblicato una sua FOTO con indosso la maglietta granata. E, stretto con orgoglio nel pugno, lo stemma del club. Un chiaro messaggio per i tifosi, nel clima di ripartenza che si respira nell’ambiente da quando è sbarcato Longo. View this post on Instagram A post shared by ArmandoIzzoreal calcionews24

Torino - Izzo : «Coppa Italia competizione importante - ci giochiamo tutto» : Le dichiarazioni di Izzo , difensore del Torino con un passato al Genoa, prima della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Armando Izzo non figura fra i titolari di Torino -Genoa nel duello per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia , ma è ben conscio dell’importanza della sfida. Ecco le parole dell’ex della sfida ai microfoni Rai. «L’abbiamo preparata molto bene. La Coppa Italia è una competizione ...

Torino : Izzo consente a Mazzarri di difende in avanti : Izzo è fondamentale per lo stile difensivo del Torino . Si è visto anche contro la Roma, con uscite profonde su Perotti Il pressing del Torino è forse il tratto più caratteristico della squadra. Mazzarri vuole una squadra che difenda in avanti , con marcature a uomo molto intense che ricordano quelle di Gasperini. Fondamentale è l’apporto dei terzi di difesa, che seguono spesso gli attaccanti avversarie con uscite profonde anche lontano ...

Torino - Izzo l’irrinunciabile. Ecco il dato sul centrale italiano : Torino , a Izzo non si può proprio rinunciare. Il centrale granata ha saltato appena una partita all’interno di tutto l’anno solare Armando Izzo è, dal momento in cui è arrivato a Torino , una certezza della squadra granata. Difficilmente Mazzarri può rinunciare al partenopeo all’interno della sua rosa, come testimonia il dato pubblicato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore ha infatti saltato nell’anno solare ha saltato ...

Torino - sirene spagnole su Izzo. Il Siviglia piomba sul difensore : Torino , il Siviglia piomba su Armando Izzo. Il club andaluso mette il difensore nel mirino già nel mercato di gennaio Il Siviglia piomba su Armando Izzo. Il difensore del Torino , che quest’anno non sta riuscendo a sfoggiare lo stesso rendimento della passata stagione, avrebbe stuzzicato le idee del club spagnolo. A farlo sapere è TuttoSport, che sottolinea come l’italiano rappresenti un obiettivo già nel prossimo mercato di ...

Torino : Izzo e il talento nell’anticipare gli avversari : Izzo al Torino sta mostrando un grande senso tattico nell’intercetto. E’ molto bravo a giocare nell’anticipo Al Torino, Izzo si è fermato come uno dei difensori più talentuosi del panorama italiano. Il giocatore campano si esalta come terzo, perché può “staccarsi” e far valere il suo grande senso dell’anticipo in zone anche avanzate del campo. Contro la Fiorentina, è stato il giocatore con più intercetti ...

