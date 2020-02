Torino, domenica la Primavera sfida il Genoa al Filadelfia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torino, domenica la Primavera di mister Sesia sfiderà il Genoa al Filadelfia: appuntamento per il calcio d’inizio alle ore 12 Sabato l’esordio in panchina di Longo contro la Sampdoria, domenica il ritorno in campo al Filadelfia anche della Primavera. Con la compagine di Sesia che sfiderà i pari età del Genoa, dopo l’1-0 in favore del Grifone all’andata. Appuntamento alle ore 12, allora, con i “torelli” reduci dalla vittoria in rimonta in casa della Roma ed ora al decimo posto della classifica. A tre punti proprio dai rossoblù, che con un successo verrebbero dunque agganciati. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

basket_torino : Fianco a fianco riprendiamo il nostro viaggio?? Domenica torniamo a casa???? @Reale_Mutua Basket Torino ?? @npcrieti… - matteo_sacchi : RT @basket_torino: Cade con @napoli_basket la @Reale_Mutua Basket Torino. Domenica torniamo a casa per una nuova tappa del nostro cammino????… - AghemoPaolo : Al #GrandPrix di fioretto a Torino anche le delegazione cinese ???? #spiritoolimpico Domenica le finali #scherma… -