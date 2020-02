Tokyo 2020: un Gundam di 18 metri camminerà insieme agli atleti durante la cerimonia di apertura (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Giappone si sta preparando al meglio per l’organizzazione della 32ma edizione dei Giochi Olimpici, in programma dal 24 luglio al 9 agosto 2020 a Tokyo. Il Paese del Sol Levante sembra essere intenzionato ad impressionare il resto del Mondo con una cerimonia di apertura sensazionale in cui sfoggeranno addirittura una riproduzione funzionante del primo Gundam. Il robot, costruito negli ultimi 3 anni, è alto addirittura 18 metri e le sue sole mani pesano ben 200 chilogrammi. La replica del Gundam, protagonista di una serie televisiva anime nipponica del 1979, sarà in grado di camminare insieme agli atleti olimpici grazie ad un telecomando. Dopo quest’anteprima nei Giochi Olimpici e Paralimpici dell’estate, il robot debutterà al pubblico a partire dal 1° ottobre 2020 e rimarrà in mostra al molo di Yamashita, a Yokohama, fino al 3 ottobre ... oasport

