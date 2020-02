Tiziano Ferro e Fiorello, pace fatta al Festival di Sanremo, la foto del bacio (Di sabato 8 febbraio 2020) Tiziano Ferro e Fiorello, pace fatta al Festival di Sanremo! Il video e la foto del loro bacio stanno già facendo il pieno di interazioni. Dopo le polemiche, la vicenda si conclude definitivamente sul palco dell’Ariston con una canzone (siamo al Festival della canzone italiana!) e un bacio. Visualizza questo post su Instagram “Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi…” @TizianoFerro @rosario Fiorello #Sanremo2020 #Sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@Sanremorai) in data: 7 Feb 2020 alle ore 1:24 PST Le polemiche si sono calmate e nella quarta serata e tutto si è concluso con un bacio. Avete capito bene… con un bacio! Fiorello e Tiziano Ferro si sono baciati sul palco dell’Ariston dopo aver cantato un brano insieme… ed è stato molto ... bigodino

