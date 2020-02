Tina Cipollari ha detto si | Fiori d’arancio per l’opinionista di Uomini e Donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tina Cipollari ha detto si e questa potrebbe significare dei nuovi Fiori d’arancio nello studio di Uomini e Donne. Questa volta non è una coppia del trono classico o over a sposarsi, ma l’opinionista più famosa del programma di Maria De Filippi. Finalmente sembra arrivato il giorno che tantissimi fan aspettavano, Tina ha detto si e … L'articolo Tina Cipollari ha detto si Fiori d’arancio per l’opinionista di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

