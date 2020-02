Tina Cipollari coperta da Maria De Filippi | Segreti dentro Uomini e Donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tina Cipollari coperta da Maria De Filippi ha nascosto la grande notizia fino a poche ore fa, l’opinionista infatti, con l’aiuto della padrona di casa di Uomini e Donne ha organizzato tutto nel migliore dei modi per il suo futuro matrimonio. Tina, messa a dieta dai primi mesi di settembre ha tenuto insieme a Maria … L'articolo Tina Cipollari coperta da Maria De Filippi Segreti dentro Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Twinkle27021524 : 'Ho bevuto per dimenticarlo e poi lo vedevo doppio.' Tina Cipollari, 07.02.2020 io c’ero! Francesco Sole levate proprio. #uominiedonne - queendiamond014 : RT @themisfitsclass: Se Achille Lauro con una tutina è un genio, cosa è Tina Cipollari che crea dal nulla in 30 secondi una fiction con un… - nuvoledimiele8 : RT @ninomistret: 'Ho bevuto per dimenticarlo, e poi lo vedevo doppio' - Tina Cipollari, 07/02/2020 #uominiedonne -