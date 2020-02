The Witcher: una foto anticipa l'addestramento di Ciri a Kaer Morhen nella stagione 2? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una foto su Reddit anticiperebbe l'ingresso di una nuova location di The Witcher nella seconda stagione suggerendo l'addestramento di Ciri nella fatidica Kaer Morhen. La seconda stagione di The Witcher è in preparazione; nel frattempo, una foto comparsa su Reddit anticiperebbe l'addestramento di Ciri a Kaer Morhen nei nuovi episodi, confermando l'introduzione di una nuova importante location. La foto in questione è stata condivisa in una delle stories di Instagram dall'interprete di Ciri, Freya Allan, ed è stata poi prontamente diffusa su Reddit dai fan più attenti. La foto ritrae una spada appoggiata sul sedile del passeggero di un'auto. Ciri got a sword now.. Kaer Morhen confirmed? from r/Witcher La prima stagione della serie Netflix The Witcher si conclude con Ciru che finalmente incontra ... movieplayer

