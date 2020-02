Terremoto oggi in Italia 7 febbraio 2020: scosse in provincia di Crotone | Tempo reale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Terremoto oggi 7 febbraio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 7 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale. Ore 04,37 – Scossa sulla Costa Ionica Crotonese Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata sulla Costa Ionica Crotonese, al largo di Cirò Marina, in Calabria. Il sisma è stato individuato a una profondità di 19 chilometri. Ore 03,25 – Terremoto al largo di Siracusa Un sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato sulla Costa Siracusana, al largo di ... tpi

