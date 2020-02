Terni, botte ad agenti per evitare controlli: magrebino era ricercato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero doveva scontare una pena detentiva ad 1 anno e 6 mesi, determinata dal tribunale di Perugia ma mai attuata per il fatto che il 30enne aveva fatto perdere nel frattempo le proprie tracce Fermato per un controllo dagli uomini della questura di Terni, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha prima fornito un documento di identità contraffatto poi, scoperto, ha cercato invano di fuggire ed infine aggredito con violenza gli uomini in divisa. Il responsabile dell'episodio, come riportato dalla stampa locale, è un marocchino di 30 anni, sul quale, tra l'altro, pendeva un ordine di cattura emesso dal tribunale di Perugia. La condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, arrivata al termine di regolare iter processuale per reati connessi allo spaccio di sostanze ... ilgiornale

