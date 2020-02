Telese, il sindaco Carofano ha incontrato Regione e Asl di Benevento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, sull’incontro avuto con il consigliere regionale Mortaruolo e il direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe. Di seguito il testo: “Lo scorso 31 gennaio, insieme al Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, ho incontrato il Direttore Generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe per chiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione del finanziamento relativo alla demolizione e alla ricostruzione di un edificio ubicato a Telese Terme in via Cristoforo Colombo da destinare a sede del SERD, ludopatie e poliambulatorio distrettuale. Un edificio a energia quasi zero. In quella sede con il dott. Volpe ci siamo riaggiornati per un approfondimento il prossimo 17 febbraio finalizzato a conoscere il cronoprogramma dei lavori ... anteprima24

