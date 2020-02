Svelata la nuova Yamaha per il 2020, l’ultima di Valentino Rossi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si alzano i teloni sulla Yamaha M1 2020, l’ultima di Valentino Rossi dopo una storia decennale. Il Dottore: “C’è tristezza, corro con questo team dal 2004”. MotGP. si alza il sipario sulla nuova Yamaha M1 2020, l’ultima Yamaha di Valentino Rossi se non addirittura l’ultima moto per quanto riguarda la massima categoria delle due ruote. La nuova Yamaha M1 2020 Per quanto riguarda l’estetica siamo di fronte ai colori del 2019, con il blu e il nero che la fanno da padrona sulla livrea. Tra gli aspetti da notare della nuova Yamaha c’è sicuramente il motore da 1000 cc con sistema di raffreddamento liquido e con quattro cilindri in linea. Tradotto in numeri siamo di fronte a una moto spinta dalla forza di 240 cavalli, con potenza di 176 kW Le premesse non sono niente male. Completano il quadro le ruote da 17 pollici e i freni, ... newsmondo

