‘Supervivientes’, una discussa ex gieffina tra i protagonisti della nuova edizione del reality spagnolo! (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ivana Icardi è pronta per nuova nuova avventura! La sorella del calciatore Mauro, dopo la reclusione all’interno della Casa del Grande Fratello 16 è pronta a volare in Spagna per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Ormai sono sempre di più i Vip che partecipano ai reality iberici: dalla recente esperienza di Gianmarco Onestini al Gran Herman Vip 7 (dove la sua presenza non è certo passata inosservata soprattutto per il chiacchierato flirt con Adara Molinero) a quella di Fabio Colloricchio lo scorso anno a Supervivientes (dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata Violeta Mangrinan), i volti noti del piccolo schermo che si mettono in gioco anche all’esterno sono sempre più numerosi. E alla lista, già abbastanza lunga, si va ad aggiungere proprio il nome della Icardi. Come annunciato, infatti, dalla pagina ufficiale del reality ... isaechia

