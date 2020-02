Superenalotto, preso un ‘5’ da 60mila euro: ecco dove (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Campania protagonista con il Superenalotto: nel concorso di ieri sera, a Caserta, è stato centrato un 5 da 59.166,48 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi di via Michele Ruta 83. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 19 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato martedì 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania, come riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia. L'articolo Superenalotto, preso un ‘5’ da 60mila euro: ecco dove proviene da Anteprima24.it. anteprima24

