Suicidio assistito: «Nessuna sanzione disciplinare per il medico» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se il medico aiuta un paziente che sceglie liberamente il Suicidio assistito, l’Ordine dei medici non lo può più punire. Lo ha stabilito la Fnomceo (Federazione degli Ordini dei medici) che, dopo la sentenza della Consulta su Dj Fabo, ha aggiornato il codice deontologico. «La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo», è scritto nel testo, «il proposito di Suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del ... vanityfair

