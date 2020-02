“Sto bene, spero si veda”: Gianluca Vialli sembra essersi lasciato alle spalle la paura di morire prima dei genitori (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Sto bene, spero si veda. Andiamo avanti così“. Così Gianluca Vialli dopo il “Master internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi” a cui ha preso parte come ospite speciale nell’Aula Congressi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma. Parole che aprono il cuore, perché nettamente differenti da quelle pronunciate a fine 2018 quando nel corso del programma “Che tempo fa“, l’ex campione di calcio disse “Ora ho due obiettivi: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare“. sembra in forma, Vialli. Qualche settimana fa postò su Instagram una foto che è una dichiarazione d’intenti: rinascerò! Fisico tonico, seduto a guardare verso il cielo, verso il sole che scalda la pelle e rimette in pace con il mondo. Oggi ... meteoweb.eu

