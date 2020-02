Spunta una foto di Kate Middleton da adolescente - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesca Rossi In concomitanza con il viaggio di Kate Middleton e del principe William in Galles, Spunta una foto inedita della duchessa di Cambridge adolescente In occasione del viaggio del principe William e di Kate Middleton in Galles il Daily Mail ha tirato fuori dal cilindro una foto inedita di una (non ancora) duchessa adolescente. Lo scatto non è stato pubblicato per caso. Infatti la foto è stata realizzata alla St. Andrew’s School di Pangbourne, nel Berkshire (Galles) dove la futura regina consorte d’Inghilterra ha studiato dal 1986 ed è tornata in visita ufficiale lo scorso 4 febbraio. Kate Middleton ha ricordato i bei tempi andati dichiarando: “Voglio trasmettere ai miei bambini quello che ho appreso qui”. Durante il giro della scuola Kate ha potuto rincontrare il suo professore di francese e di tedesco, Kevin Alford, anche lui presente nell’ormai famosa ... ilgiornale

