"Spero che dopo questo incubo non ci trattino da untori". Parla Michel Talignani, italiano in quarantena (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Non vediamo l’ora che finisca questo incubo, ma cerchiamo di tenerci alto il morale l’uno con l’altro”. Michel Talignani sospira, ma si sforza di non cedere ai pensieri negativi. “Sa, qui abbiamo molto tempo per pensare”, aggiunge. Quarantacinque anni, modenese, site manager di un’azienda di ceramiche, era arrivato a Wuhan il 22 gennaio, pochi giorni prima che blindassero la città epicentro del contagio da coronavirus per contenerne la diffusione. È uno dei 56 italiani tornati in Italia quattro giorni fa e isolati alla Cecchignola. Per molti la conferma della notizia che uno di loro, un 29enne emiliano - che Michel descrive come “molto riservato, per cui non ha interagito molto con gli altri” - ora ricoverato allo Spallanzani, è risultato positivo al virus che sta terrorizzando il mondo intero, è ... huffingtonpost

