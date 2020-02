Spazio: Luca Parmitano parla con la stampa europea (Di venerdì 7 febbraio 2020) La conferenza stampa, in italiano e in inglese, dal Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA a Colonia, Germania, avrà luogo sabato 8 febbraio alle 12:30 (11:30 GMT). Fornirà alla stampa una delle prime opportunità per rivolgere delle domande a Luca dopo il suo rientro dalla sua seconda missione nello Spazio, la missione ‘Beyond’. Luca dividerà il palco con il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e con il Direttore dell’Esplorazione Abitata e Robotica dell’ESA David Parker. Il capo di EAC, Frank De Winne, condurrà l’evento. De Winne è stato il primo europeo al comando della Stazione Spaziale Internazionale durante la missione OasISS nel 2009, aprendo la strada all’astronauta dell’ESA Alexander Gerst durante la missione Horizons nel 2018 e – più recentemente – a Parmitano, durante la missione Beyond. La ... meteoweb.eu

