Sondaggi politici, il Pd riprende quota (20,3%). Il centrodestra unito sfiora il 50% (Di venerdì 7 febbraio 2020) Secondo la Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, in queste ultime due settimane si registra un aumento di consensi per il Partito Democratico e per il centrodestra. Mentre il M5s continua la sua discesa verso il basso: è al 14, 4% (-1,3), che è in assoluto il peggior dato per i pentastellati degli ultimi anni. fanpage

