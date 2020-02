Sondaggi elettorali, crolla il M5s: sale Fratelli d’Italia, quasi raggiunti i pentastellati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Sondaggio effettuato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia la crescita di Fratelli d'Italia e il netto calo del Movimento 5 Stelle: ora il partito di Giorgia Meloni si avvicina ai pentastellati. In testa rimane la Lega, seppur in leggero calo, mentre il Pd guadagna consensi ma rimane nettamente dietro al Carroccio. fanpage

