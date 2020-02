Soldi della mafia riciclati in Toscana. Indagato (per fatture false) anche assessore Pd (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un'inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze ha portato all’arresto di 12 persone accusate, a vario titolo, di riciclare i proventi derivanti dalle attività criminali di un clan mafioso mafia riciclaggio denaro sporco Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/02/07/Soldi-della-mafia-riciclati-in-Toscana-tra-gli-indagati-per-fatture-false-anche-assessore-del-pd-di-san-miniato/mafia ricicla in ToscanaIndagato per fatture falseanche un assessore Pd ilgiornale

