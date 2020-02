SMCV, la giunta approva il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – L’importante attività di programmazione rispetto al settore dei Lavori Pubblici trova piena continuità nella delibera di giunta approvata dall’Organo Esecutivo guidato dal Sindaco Antonio Mirra relativa al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che partendo dal programma approvato lo scorso anno, attraverso un percorso basato sulla serietà della pianificazione, prevede ulteriori Opere di impatto sulla città e che partiranno già nel corso dell’anno. Sono in piena fase di esecuzione i lavori del P.R.U. volti alla riqualificazione del rione IACP; nell’ambito della pianificazione scolastica, completata la risoluzione di varie tematiche procedurali a breve prenderanno il via anche i lavori del Principe di Piemonte di Corso Garibaldi e contestualmente andranno in gara i progetti di adeguamento sismico dei plessi di ... anteprima24

