Smantellata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sofia Dinolfo L'operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine italiane e quelle messicane, quasi 400 chili di cocaica sequestrati ed eseguite sette misure restrittive Quasi 400 chili di cocaina sequestrati, sette misure restrittive, un fermo per due indagati e un ordine di arresto internazionale per altri cinque soggetti, per il reato di traffico internazionale di stupefacenti. È questo il risultato raggiunto dalla guardia di finanza di Catania nell’ambito di un’importante operazione svolta in collaborazione della direzione centrale per i servizi antidroga e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata. Tutti e sette i destinatari delle misure restrittive sono i membri di un’associazione internazionale finalizzata all'importazione e al traffico di cocaina con quattro città di riferimento: Italia, Spagna, Messico e Colombia. ... ilgiornale

