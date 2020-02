Sky Sport Quiz Reward: il primo quiz sportivo per appassionati è una scommessa vinta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alla scoperta del nuovo quiz a marchio Sky, una novità assoluta per il gigante satellitare, dedicato a chi ama lo Sport. Si vince sempre! È questa la frase che sorprende nel migliore dei modi la scommessa di Sky nel dare il via al primo quiz Sportivo nella storia della televisione satellitare. In onda ogni venerdì sera alle 21 su Sky Sport Uno (ma disponibile anche On Demand), Sky Sport quiz Reward intratterrà le famiglie appassionate di Sport fino alla finale del 10 aprile. La scommessa sullo Sport Mancava nei palinsesti televisivi un quiz dedicato solamente allo Sport, capace di mettere alla prova la pura passione, oltre che la cultura, dei propri concorrenti. A fare gli onori di casa una coppia inedita ... movieplayer

