Sinisa Mihajlovic fuori dall'ospedale: «Condizioni molto buone» (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è uscito dall'ospedale Sant'Orsola e, a 101 giorni dal trapianto di midollo osseo, le sue Condizioni sono molto buone secondo i medici che lo hanno in cura. Sono talmente buone che l'ex calciatore serbo potrebbe essere in panchina, o in un punto più protetto dello stadio, in serata all'Olimpico contro la Roma. https://twitter.com/BfcOfficialPage/status/1225754620238213121 Ancora una volta stupisce tutti per la sua capacità di ripresa. «Il signor Mihajlovic», è scritto nel comunicato dell'ospedale, «è stato dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia "Seragnoli" dopo essere stato ... vanityfair

