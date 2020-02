Sinisa Mihajlovic/ Dimesso stamattina dall'ospedale: in panchina per Roma Bologna? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato Dimesso stamattina dall'ospedale Sant’Orsola: come seguirà Roma Bologna? Potrebbe raggiungere con un “blitz” lo stadio Olimpico? ilsussidiario

sportface2016 : #Bologna, Sinisa #Mihajlovic dimesso dall'ospedale - sportli26181512 : #Notizie Mihajlovic dimesso dall’ospedale: “Condizioni molto buone”. Vuole esserci in Roma-Bologna: Sinisa Mihajlov… -