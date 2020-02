Si tratta a oltranza con ArcelorMittal per salvare l’ex llva. Il nodo restano gli esuberi. Rinviata al 6 marzo l’udienza. Il gruppo franco-indiano: “Ci sono le basi per un accordo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si tratta a oltranza per ex Ilva, il cui destino resta appeso al filo della trattativa tra governo e ArcelorMittal. Si va avanti a piccoli tappe, in un percorso che rimane ancora molto difficile, tanto che una possibilità è quella che alla fine saranno i giudici a doversi esprimere, anche perché il negoziato avrebbe fatto qualche passo avanti ma anche diversi passi indietro. E l’azienda resterebbe ferma sui 3mila esuberi strutturali indigeribili per il governo, prima ancora che per i sindacati. Il vero nodo rimane questo: lo scoglio degli esuberi. Ma ufficialmente le parti continuano a ostentare ottimismo: il premier Giuseppe Conte si è detto fiducioso dopo l’incontro a Londra, che anche i vertici del colosso dell’acciaio hanno definito positivo. Viene dato per scontato l’ingresso nella società anche di Invitalia – un passaggio obbligato sarebbe una ricapitalizzazione della ... lanotiziagiornale

