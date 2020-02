Si muore tutti democristiani: trama, cast e anticipazioni del film in tv (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si muore tutti democristiani: trama, cast e anticipazioni del film in tv Il week-end si apre all’insegna del divertimento con Si muore tutti democristiani. La pellicola del 2017, in onda stasera 7 febbraio 2020 alle 21.20 su Rai 3, è stato scritto e diretto da Il Terzo Segreto di Satire, collettivo di videomaker satirici formato da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi. Lo spassoso lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Gianluca Misti, la fotografia di Luca Sabboni mentre il montaggio è stato affidato a Giuseppe Trepiccione. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato duecento mila euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Si muore tutti democristiani!Segui Termometro Politico su Google News Si muore tutti democristiani: trama e anticipazioni del film in tv Si muore ... termometropolitico

HuffPostItalia : Muore in un ristorante cinese di Prato e tutti indossano protezioni speciali. Ma era infarto - Philo1936 : RT @LaStrisia: E' morto l'operaio di 38 anni caduto dal tetto su cui stava lavorando. Il lavoro uccide, tutti i giorni. Anche oggi. https:/… - Ultron65 : RT @MAUERlCK: @MoriMrc Siamo passati in sole 3 settimane da un aumento diario di 20 infetti ai 6000 di questi giorni. Presto saranno centi… -