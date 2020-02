Serie B: probabili formazioni e pronostici del sabato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cittadella-Empoli, Crotone-Cremonese, Pordenone-Livorno, Venezia-Frosinone e Perugia-Spezia sono le partite della ventitreesima giornata di Serie B in programma sabato pomeriggio a partire dalle 15: probabili formazioni, pronostici e diretta streaming. CITTADELLA – EMPOLI sabato ore 15:00 Finalmente l’Empoli è tornato alla vittoria. Chissà che il secondo cambio di allenatore, con l’esperto Marino che ha preso il posto di Muzzi – il quale a sua volta aveva sostituito Bucchi – non sia quello buono per rilanciare una squadra attrezzata per il salto di categoria. Nel corso del calciomercato invernale sono arrivati rinforzi di alta categoria, quello che finora ha avuto l’impatto migliore è stato Tutino, decisivo anche nella vittoria contro il Crotone nello scorso turno. In attacco mancherà ancora La Mantia, ma con Mancuso e Bajrami sulla ... ilveggente

