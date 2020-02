Serie A, Roma-Bologna: le formazioni ufficiali (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serie A, Roma-Bologna: formazioni, risultato e marcatori. I giallorossi devono sfatare il tabù ‘Olimpico’ in questo 2020. Roma – Serie A, Roma-Bologna: formazioni, risultato e marcatori. La ventitreesima giornata si apre all’Olimpico con la sfida tra i giallorossi e i felsinei. La squadra Fonseca, una vittoria nelle ultime cinque partite, deve sfatare il tabù casa in questo 2020. Per gli ospiti obiettivo dare continuità ai tre risultati utili consecutivi (2 vittorie e un pareggio). Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna Fonseca sorprende e lascia in panchina Spinazzola. Santon a destra con Kolarov a sinistra. In attacco si rivede Mkhitaryan vista la squalifica di Pellegrini. Solo panchina per il nuovo arrivato Carles Perez. Nel Bologna (Mihajlovic sarà in panchina n.d.r.) ritorna dalla squalifica Tomiyasu con Mbaye che si accomoda in panchina. ... newsmondo

Gazzetta_it : #Roma Fonseca accusa: “Qui in Italia il metro arbitrale non è uguale per tutti” - SkySport : Roma-Bologna, Mihajlovic dimesso. Sarà in panchina contro la Roma? - Noovyis : (Serie A: Roma-Bologna, le formazioni ufficiali. Dzeko e Palacio dal 1') Playhitmusic - -