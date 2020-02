Serie A, Olimpico stregato per la Roma. Il Bologna vince 3-2 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serie A, Roma-Bologna 2-3: terza vittoria consecutive dei felsinei che irrompono in zona Europa. E’ crisi per la squadra giallorossa. Roma – Serie A, Roma-Bologna 2-3. La ventitreesima giornata si apre con il colpo esterno degli uomini di Mihajlovic che conquistano la terza vittoria consecutiva. Nuovo stop, invece, per la Roma alla seconda sconfitta di fila e soprattutto una vittoria che in casa manca da oltre un mese. Serie A, Roma-Bologna: risultato, marcatori e tabellino Roma-Bologna 2-3 Marcatori: 16′ Orsolini (B), 22′ aut. Denswil (R), 26′ Barrow (B), 51′ Barrow (B), 72′ Mkhitaryan (R) Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61′ Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (78′ Kalinic); Cengiz Under (57′ Carles Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca Bologna (4-3-3): Skorupski; ... newsmondo

