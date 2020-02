Se Amadeus parla di serenità e famiglia e Fiorello tira fuori il cyberbullismo contro Tiziano Ferro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il problema non è un problema perchè non è mai nato. Quella cosa che c’è stata è durata da Natale a Santo Stefano. Qui siamo tutti una famiglia, c’è un clima sereno, ci sono solo buoni rapporti. Queste sono solo alcune delle frasi che oggi i giornalisti che hanno seguito la conferenza stampa da Sanremo hanno ascoltato. Frasi pronunciate da Amadeus ( non sono dei virgolettati perchè non ricordiamo le precise parole ma il senso era questo). Addirittura si è anche detto, altrove, che sono stati i giornalisti a montare l’ennesimo caso, che nulla esiste e che tutto questo caso è qualcosa che non doveva neppure nascere. E così Selvaggia Lucarelli, da poco capo redattrice di TPI, aveva pubblicato un articolo nel quale faceva notare che forse, Fiorello se l’era presa un tantino troppo parlando di permalosità. Gli altri giornalisti chiudevano il caso, rassicurati ... ultimenotizieflash

