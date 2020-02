Scozia, il ministro delle Finanze si è dimesso dopo lo scandalo sui messaggi a un minorenne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Circa 270 messaggi di corteggiamento e richieste di cene o incontri in poco più di 5 settimane sui social e 12 messaggi con invito ad una partita di rugby organizzato dal Parlamento scozzese: un vero e proprio stalking che ha portato alla denuncia da parte di un 16enne scozzese nei confronti del ministro della Finanza scozzese. La giovane “speranza” del National Scottish Party, Derek Mackay ha rassegnato le dimissione: lo ha fatto nel giorno della manovra di bilancio presentata ma i motivi sono tutt’altro che politici. La notizia è stata riportata dallo Scottish Sun che ha diffuso alcuni dei messaggi di corteggiamento indirizzati attraverso un social media a un ragazzo minorenne di 16 anni: “Ho agito stupidamente, mi scuso senza riserve” ha annunciato il ministro delle Finanze. Mackay contattò il ragazzo ad agosto e da allora gli ha inviato 270 messaggi su Instagram e su ... tpi

