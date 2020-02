Scossa di terremoto nel Mar Rosso [DATI e MAPPE] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scossa di terremoto nel Mar Rosso: un evento è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 04:48 UTC a 182 km sudovest da Al Qunfidhah (Arabia Saudita), ad una profondità di 10 km.L'articolo Scossa di terremoto nel Mar Rosso DATI e MAPPE Meteo Web. meteoweb.eu

TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 a Cirò Marina - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Terremoto in Calabria: scossa di 3.1 a Crotone, poi altra di 2.3 a Catanzaro - fanpage : La terra torna a tremare in Calabria -