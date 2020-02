Sconosciuta tenta di fare sesso con lui sull’aereo: “Ha evitato il carcere solo perché donna” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “L’unica ragione per cui ha evitato il carcere è perché è una donna. Se fossi stato io tra gli imputati per lo stesso comportamento sarei in prigione. Al cento per cento” ha denunciato il 31enne britannico aggredito sessualmente a bordo di un volo da una dona di 38 anni davanti figlioletto di appena 10 anni. “È riuscita a evitare il carcere solo perché è donna”, così un 31enne britannico, Gary Kirby, ha denunciato la mancanza di una pena detentiva per una donna che lo ha aggredito sessualmente a bordo di un volo senza averlo mai conosciuto. L’episodio è avvenuto nel bel mezzo di un tranquillo volo di linea col quale l’uomo stava andando in Turchia col figlioletto di appena 10 anni. La brutta scena infatti si è svolta davanti agli occhi terrorizzati del piccolo che non capiva cosa stesse accadendo. Come racconta il quotidiano Metro, anche per questo l’uomo ... limemagazine.eu

