Sclerosi Laterale Primaria: consensus per i nuovi criteri diagnostici raggiunto con contributo della ricerca italiana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quando si parla di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) comunemente si pensa a un’unica malattia. In realtà vi sono altre forme e sottotipi di SLA che è importante individuare, studiare e diagnosticare per comprendere la malattia nel suo complesso e, quindi, nelle sue possibilità di cura. La Sclerosi Laterale Primaria (PLS) è una malattia neurodegenerativa particolarmente rara che entra a far parte dei diversi sottotipi della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Caratterizzata dalla degenerazione selettiva della via cortico-bulbare e cortico-spinale a partenza dalla corteccia motoria, si manifesta con rigidità muscolare progressiva che va a compromette la motilità e, a livello bulbare, può dare origine ad una liberazione della emotività con riso e pianto spastico, cioè scarsamente motivato. Da alcuni autori anche negata nella sua autonomia, rappresenta, al contrario, una malattia ... meteoweb.eu

SpotSchoolAward : E' on line il terzo brief del XIX Spot School Award da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. - - bianca_caimi : RT @MorosiSilvia: “Sono la montagna che va da Maometto pur restando disteso nel letto' ?? #Sanremo2020 porta sul palco la canzone di #Paolo… - Pocheparole4 : RT @MorosiSilvia: “Sono la montagna che va da Maometto pur restando disteso nel letto' ?? #Sanremo2020 porta sul palco la canzone di #Paolo… -