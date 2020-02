Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls: Horishima e Laffont vincono a Deer Valley (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è appena conclusa la sesta tappa della Coppa del Mondo 2020 di moguls, disciplina dello sci freestyle, andata in scena a Deer Valley (Stati Uniti). In campo maschile ha trionfato il giapponese Ikuma Horishima con i suoi 89.17 punti. Per il nipponico si tratta della seconda vittoria in questa stagione dopo il trionfo ottenuto a Thaiwoo in Cina. In seconda posizione il canadese Mikael Kingsbury che ha ottenuto con la sua prova il punteggio di 87.37. Il 27enne nativo di Sainte-Agathe-des-Monts è stato autore sin qui di una stagione da incorniciare con quattro vittorie, un secondo e un quinto posto. A chiudere il podio della gara odierna Felix Olofsson che ha ottenuto 81.18 punti. In campo femminile ha trionfato, tanto per cambiare, la francese Perrine Laffont che ha ribadito ancora una volta tutta la sua superiorità con la sesta vittoria gara consecutiva in stagione (79.33 punti) ... oasport

