Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2020: Alexander Bolshunov cerca il colpo del KO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo un weekend di pausa, la Coppa del Mondo di sci di fondo si trasferisce nel Nord Europa, dove rimarrà per un mese intero. Il primo appuntamento “nordico” sarà a Falun (Svezia), località ricca di storia per quanto riguarda gli sci stretti. Qui Alexander Bolshunov potrebbe tirare il colpo del KO nella corsa alla Sfera di cristallo. Il russo, che attualmente ha 235 punti di margine su Johannes Høsflot Klæbo, ha l’opportunità di sfruttare l’assenza forzata del norvegese, infortunatosi a un dito nei giorni scorsi, per allungare in maniera importante. Nel corso degli anni Falun ha ospitato ben quattro edizioni dei Mondiali (1954, 1974, 1993, 2015), entrando peraltro nel calendario del massimo circuito già nel 1982 e rimanendovi in pianta stabile sino ai giorni nostri. Non sorprende quindi che il numero di competizioni di primo livello disputate su queste nevi sia elevatissimo ... oasport

