Sci alpino, si riuscirà a gareggiare nella torrida Garmisch? Federica Brignone vuole punti pesanti per la classifica, assente Mikaela Shiffrin (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 è pronta a sbarcare a Garmisch-Partenkirchen (Germania) dando una sorta di cambio virtuale al Circo Bianco al maschile che ha gareggiato sulle nevi bavaresi proprio nel corso dell’ultimo weekend. La domanda, tuttavia, è solamente una: si riuscirà a correre sulla pista Kandahar? Seguendo le previsioni meteo, infatti, si annuncia un fine settimana primaverile nella località sciistica tedesca, con temperature che, udite udite, si aggireranno sui 15 gradi. Un clima quanto mai impronosticabile a queste latitudini ed un grosso rompicapo per organizzatori, sciatrici e addetti alla sciolina. Il programma del weekend di Garmisch prevede due prove veloci: una discesa nella giornata di sabato 8 febbraio alle ore 11.30, quindi un supergigante per quanto riguarda domenica alle ore 11.15. Si tratta, quindi, di due grosse occasioni per la ... oasport

