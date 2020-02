Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: Federica Brignone è terza nella prova di discesa, non forzano le altre italiane (Di venerdì 7 febbraio 2020) È di Corinne Suter il miglior tempo nell’unica prova della discesa femminile di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. La svizzera ha concluso con il crono di 1’44″57 davanti alla padrona di casa Viktoria Rebensburg, che sembra tornata di nuovo a proprio agio dopo alcune gare ben al di sotto delle sue possibilità, a soli 19 centesimi di distacco. terza la nostra Federica Brignone a 34 centesimi, dando la conferma di attraversare un momento di forma psico-fisica davvero eccellente. Per la valdostana si apre una grande chance nella gara di domani che scatterà alle ore 11.30, contando anche l’assenza di Mikaela Shiffrin, per accorciare in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec a 34 centesimi, quinta la ceca Ester Ledecka a 82, sesta l’austriaca Nina Ortlieb a 1.18, quindi ... oasport

